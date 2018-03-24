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Тюменская программа адаптации особенных детей заинтересовала петербургского профессора

16:01 24 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Гульнара Совкова и Сергей Евсеев / фото с личной страницы Гульнары Совковой в социальной сети "ВКонтакте"

Тюменская общественница, автор программы адаптивного спорта для детей с расстройствами аутистического спектра Гульнара Совкова встретилась в Санкт-Петербурге с вице-президентом Паралимпийского комитета России, профессором Сергеем Евсеевым. По итогам этой встречи ее вместе с супругом Антоном пригласили поступать в магистратуру Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта.

Команда проекта "Волшебный батут" приехала в культурную столицу для того, чтобы провести занятия с местными особыми детьми и поделиться опытом, и будет находиться там до конца апреля. Помимо практикумов, тюменцы проводят семинары для дружественных организаций. Встречу с Сергеем Евсеевым общественница считает лучшим подарком на свой день рождения, который как раз пришелся на этот день.

Гульнара Совкова рассказала корреспонденту "Тюменской линии" о том, что общение с профессором вместо запланированных 30 минут растянулось на три часа. "Я рассказала о нашем методе работы, Сергей Петрович пригласил поступать в магистратуру, рассказал о разработках 2000 года, которые являются одной из частей нашего метода работы. Мы обсудили способы реабилитации через управляемый стресс, побеседовали о биохимии организма в момент управляемого стресса, о влиянии работы с телом на ментальные способности", - отметила она.

Кроме этого, по словам тюменки, Сергей Евсеев пригласил ее печататься с научными статьями в специализированном российском журнале по адаптивной физической культуре, главным редактором которого он и является. Гульнара Совкова поделилась двумя темами, которые она планирует раскрыть в своих статьях - это развитие адаптивных возможностей через управляемый стресс и влияние спонтанности в адаптивной физкультуре на развитие телесного, эмоционального и ментального интеллекта.

"Мы вышли на инновационную методику работы с аутизмом. Обычно специалисты стараются, чтобы ничего спонтанного не было, ориентируются на четкие алгоритмы в занятиях, а мы действуем наоборот, и достигаем быстрых и заметных результатов. Мы уже провели семинары в региональном Ресурсном центре аутизма и в Центре прикладного поведенческого анализа, коллеги активно стараются перенять у нас методику", - поделилась Гульнара Совкова и подчеркнула, что в Петербурге в скором времени появится филиал "Волшебного батута". Благодаря этому дети с аутизмом смогут заниматься не только на батутах, но и на скалодромах, веревочных парках, троллеях, а в ближайшем будущем и на гироскутерах.

Сергей Евсеев - доктор педагогических наук, профессор, вице-президент Паралимпийского комитета России, президент Всероссийской Федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, заведующий кафедры теории и методики физической культуры Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта.

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Фото предоставила Гульнара Совкова
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Дарья Казакова

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Теги: адаптивный спорт , аутизм , Гульнара Прадедова , Санкт-Петербург , социально ориентированные некоммерческие организации

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