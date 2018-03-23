Центры "Мои документы" перейдут на семидневный график работы

МФЦ. Фото ГАУ ТО "МФЦ"

На семидневный график работы перейдут центры государственных и муниципальных услуг "Мои документы" с 1 апреля.

Как сообщает пресс-служба ведомства, подать заявление на получение документов или забрать результат по услуге в воскресение можно будет в Тюмени в центре по адресу: ул. Первомайская, 50 и в центрах, расположенных в Ялуторовске, Ишиме, Тобольске, Заводоуковске.

"Сегодня центры "Мои документы" в день посещают более пяти тысяч человек. Сейчас есть задача обслуживать растущий поток посетителей с использованием имеющейся инфраструктуры. Для того, чтобы не открывать еще один центр, решено было перейти на семидневную рабочую неделю", - пояснил директор ГАУ ТО "МФЦ" Александр Нагибин.

В настоящий момент в ГАУ ТО "МФЦ" ведется прием специалистов. Штатная численность учреждения увеличилась на 56 единиц.

Телефон для получения дополнительной информации: 8-800-250-000-72 (звонок бесплатный), 8(3452)50-05-91.