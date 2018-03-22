Тюменца задержали за избиение матери

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Мужчину, подозреваемого в избиении матери, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, безработный 56-летний житель Тюмени в квартире на ул. Мельничной, где проживает с матерью, употреблял алкоголь. Пенсионерка попыталась образумить сына, забрав спиртные напитки, однако получила отпор. Злоумышленник оттолкнул мать, ударил ее по голове кружкой. Женщина сумела самостоятельно выйти на лестничную площадку, где соседи вызвали скорую помощь.

Подозреваемого задержал участковый. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.