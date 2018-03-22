Вылет самолета Саратов - Сургут отменили из-за неполадки

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Самолет Як-42 "Саратовских авиалиний" не смог вылететь из Саратова в Сургут 22 марта. Как сообщает пресс-служба авиакомпании, во время разбега сработала предупреждающая сигнализация одного из двигателей, самолет прекратил взлет и вернулся на стоянку.

На борту находилось семь членов экипажа и 102 пассажира. Пострадавших нет.

При осмотре воздушного судна внешних повреждений двигателя и воздушного судна не выявлено. В настоящее время проводится оценка технического состояния самолета. Пассажиры размещены в гостинице и обеспечены горячим питанием. Вылет резервного борта, который доставит пассажиров из Саратова в Сургут запланирован на 14 часов по местному времени.