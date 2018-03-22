Пьяный житель Ялуторовска избил полицейского

sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в избиении полицейского, осудят в Ялуторовске.

Как сообщает пресс-служба следственного упарвления СК РФ по Тюменской области, пьяный 42-летний подозреваемый вел себя агрессивно в одной из закусочных города. Сотрудники заведения вызвали сотрудников Росгвардии. Мужчина ругался матом и ударил полицейского головой по лицу.

Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти. Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.