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Около тысячи мест появится для детей до трех лет в детских садах за два года

16:05 22 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Заседание общественного совета проекта партии «Единая Россия» «Новая школа». Фото ТРО партии "Единая Россия"

Партпроекты "Модернизация образования", "Детские сады – детям" и "Фабрика мысли" были объединены в проект "Новая школа", который направлен на поддержку и развитие системы образования и науки. Нам предстоит решать широкий круг вопросов в рамках задач, поставленных в послании президента РФ Федеральному Собранию".

Об этом заявил координатор проекта в Тюменской области Андрей Артюхов на заседании общественного совета проекта партии "Единая Россия" "Новая школа", которое прошло в Тюмени.

Председатель общественного совета партпроекта в Тюменской области, депутат облдумы Николай Токарчук подчеркнул, что одним из важнейших направлений работы общественного совета станет ежемесячный мониторинг очередности в детские сады и зарплат педагогического состава.

Заведующая сектором дошкольного образования ведомства Наталья Гребенкина сообщила членам общественного совета, что в 2012 году в майских указах президента была поставлена задача обеспечить местами в детских садах малышей от трех до семи лет, к сентябрю того же года область эту задачу выполнила, но не все дети в Тюмени и Тюменском районе ходят в сад по месту проживания, потребность в местах распределена неравномерно. "Над этим мы сейчас работаем", — отметила Гребенкина.

Она добавила, что в послании президента Федеральному Собранию поставлена новая цель: к 2021 году полностью ликвидировать очередность в детские сады, в том числе среди детей до трех лет. В нашем регионе эта проблема есть в Тюмени и Тюменском районе, она уже решается комплексно: создаются дополнительные места и развиваются вариативные формы дошкольного образования. В 2018-2019 годах в регионе для ребятишек до трех лет будет создано не менее тысячи мест в садах.

Андрей Артюхов, подводя итоги заседания, отметил, что Владимир Путин поставил задачу по улучшению демографических показателей. Решению этой задачи способствует обеспеченность местами в детских садах. В послании сказано, что за три года в стране должно быть создано более 270 тысяч мест в яслях. На эти цели регионам будет выделено 50 млрд рублей из федерального бюджета, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

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Теги: Андрей Артюхов , Владимир Путин , детские сады , дошкольное образование , Единая Россия , образование , Федеральное Собрание

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