Тюменцы добросовестно платят взносы за капремонт

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Нарастающие темпы капитального ремонта многоквартирных домов в Тюменской области достигаются, в том числе, за счет платежной дисциплины собственников. Если в начале реализации региональной программы, собираемость взносов составляла 75%, то сейчас это уже 98%. Показатель Тюменской области – один из самых высоких в России.

Об этом на брифинге в информационном агентстве "Тюменская линия" сообщила директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области Светлана Цынская.

По ее словам, региональный оператор ведет сбор взносов с мая 2015 года. За это время было собрано 4,14 млрд рублей, из них 1,5 млрд рублей уже использованы, остальные деньги хранятся в банке. В 2017 году фонд капитального ремонта пополнился на 1,8 млрд рублей.

В то же время среди тюменцев есть и неплательщики взносов. И если в первые годы действия программы с должников не взимали пени и им не предъявляли иски, то в 2017 года эта работа началась.

"На сегодня в судебных органах находятся более 22 тысячи исков, по 12,7 тысячи из них вынесены судебные решения в пользу регионального оператора, с должниками работают судебные приставы. Кроме того, с 2017 года мы работаем совместно с кредитными организациями, когда судебные приказы направляются не приставам, а в банки, которые в течение трех дней списывают деньги со счетов собственников. В 2017 году с должников взыскали уже более 140 миллионов рублей, все эти средства поступили в фонд капремонта", - пояснила Светлана Цынская.

Напомним, что в соответствии с Жилищным кодексом России собственники помещений в многоквартирном доме обязаны оплачивать ежемесячные взносы на капремонт. В противном случае начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки, а впоследствии задолженность взыскивается в судебном порядке. Кроме того, возмещаются судебные издержки регионального оператора.

Любовь Голышева