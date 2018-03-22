Роскомнадзор защищает фильм "Лед" от интернет-пиратов

Фильм "Лед" - лидер российского проката. Фото с сайта russkoekino.online

Роскомнадзор направил уведомления с требованием ограничить доступ к информации, нарушающей авторские права, в адрес владельцев 134 интернет-ресурсов. Пиратские копии фильма "Лед" удалены с 106 страниц сайтов, ожидается удаление еще с 19.

Остальные девять интернет-ресурсов, которые после уведомления Роскомнадзора в установленные сроки не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям фильма, блокируются операторами связи. Нормы и требования о защите прав на интеллектуальную собственность дают возможность правообладателю во внесудебном порядке обратиться к администрации сайта-нарушителя с требованием прекратить нарушение авторских и (или) смежных прав.

В случае непринятия мер правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление о принятии предварительных обеспечительных мер, то есть об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.