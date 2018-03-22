Тюменец поджег квартиру матери

Фото УМЧС ТО

36-летнему жителю Тюмени предъявлено обвинение в поджоге квартиры матери на ул. Сосьвинской. Общая сумма ущерба составила более 400 тыс. рублей.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый проживал в квартире матери и на момент происшествия находился дома один.

Тюменец задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.