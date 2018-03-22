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Владимир Якушев обсудил с вице-президентом "Ростелекома" перспективы сотрудничества в Тюменской области

15:43 22 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото https://www.rostelecom.ru/

Вопросы дальнейшего развития телекоммуникационной инфраструктуры региона, в том числе возможности внедрения комплексных государственных информационных систем, охватывающих различные сферы жизни, обсудили губернатор Тюменской области Владимир Якушев и директор макрорегионального филиала "Урал" компании "Ростелеком" Сергей Гусев.

В рамках встречи Сергей Гусев рассказал о ключевых проектах как федерального, так и регионального уровней, реализуемых "Ростелекомом" в Тюменской области.

На федеральном уровне принята программа "Цифровая экономика", которая определяет вектор развития телекомотрасли. Цифровые решения позволяют и государству, и бизнесу, и каждому жителю региона экономить свои бюджеты, ресурсы, обеспечивают безопасность. Уже есть конкретные примеры реализованных в Тюменской области проектов. Так, например, в сфере здравоохранения в 2017 году согласно государственному контракту с Минкомсвязи РФ, оптические линии связи построены до 45 лечебных учреждений области. Индивидуальная схема включения предоставляет каждому из них скорость не менее 10 Мбит/с. Созданная инфраструктура позволит внедрять в медицинских организациях современные технологические решения, подключать цифровое оборудование.

"Тюменская область неплохо продвинулась в плане информатизации здравоохранения. Внедрение современных информационных технологий помогает эффективно решать проблемы, существующие в этой сфере.  Создавать в лечебных учреждениях комфортные условия для пациентов и врачей, повышать качество медицинских услуг даже в отдаленных и небольших населенных пунктах, более широко применять возможности телемедицины, осваивать методики и технологии мирового уровня. Президент России назвал обеспечение максимальной доступности интернет-услуг для россиян одной из приоритетных задач, стоящих перед государственной властью", - подчеркнул губернатор Владимир Якушев.

На встрече также обсуждались вопросы возможного внедрения в регионе информационной системы "Центральный архив медицинских изображений" (ЦАМИ). Система позволяет проводить удаленные консультации специалистов по диагностическим изображениям (снимкам МРТ, КТ и др). Вся информация хранится в единой базе и доступна в любое время в режиме онлайн. Врачи могут формировать направления, расписания, отчеты, протоколы, проводить удаленные консультации. Это повышает качество диагностики и преемственности лечения.  Внедренная "Ростелекомом" система успешно действует в лечебных учреждениях семи субъектов РФ.

"Главная цель цифровой экономики - достижение эффективности в управлении городом, регионом за счет развития и максимального использования современных технологий", - считает Сергей Гусев, вице-президент "Ростелекома" - директор макрорегионального филиала "Урал".

"Умные" решения можно внедрять в самых разных областях жизнедеятельности. Один из примеров в сфере безопасности – внедрение системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".  Для обеспечения возможности ее запуска на территории Тюменской области "Ростелеком"  провел модернизацию 110 сельских координатных АТС в 15  муниципалитетах. Еще одно направление, обеспечивающее безопасность – фотовидеофиксация нарушений ПДД.  В 2017 году в Тюмени и Тобольске был установлен 151 комплекс фотовидеофиксации. Следующий возможный этап развития этого проекта – внедрение автоматизированных пунктов весогабаритного контроля на трассах, которые позволяют производить все измерения транспорта без остановки и снижения скорости.

Сергей Гусев отметил, что  у "Ростелекома" есть опыт успешной реализации подобных интеллектуальных систем на территории РФ, в том числе и на Урале. Результаты показывают, что система позволяет снижать количество сверхнормативного транспорта, проезжающего без соответствующего разрешения, повысить уровень безопасности дорожного движения и увеличить срок службы дорожного покрытия.

Напомним, в июне 2017 года между Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, правительством Тюменской области и компанией "Ростелеком" было заключено соглашение о совместной деятельности в сфере реализации инвестиционных проектов на территории региона.

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Теги: Владимир Якушев , Ростелеком , Сергей Гусев

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