Ишимцам поможет скорая потребительская помощь

Скорую потребительскую помощь организовал консультационный пункт по защите прав потребителей в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей.

Юристы консультационного пункта выезжают на дом к тем, кто не может сам прийти на консультацию. Помогают разобраться, как вернуть деньги за некачественный товар или услугу и даже составить претензию на месте. После выезда специалисты принимают жалобы и по телефону 8 (34551) 2-32-84, в консультационном пункте организована горячая линия "Продажа товаров дистанционным способом".

Также ведется личный прием граждан по адресу: ул. Ленина, 28, г. Ишим.

С начала года в консультационный пункт по защите прав потребителей обратились 283 потребителя, 41 человеку оказана практическая помощь в составлении проектов претензий и исковых заявлений.

Соб. инф.