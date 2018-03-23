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В Голышманово охотник незаконно застрелил косулю

13:10 23 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото zapoved.ru

Жителя Голышмановского района 1961 г. р. подозревают в незаконной охоте. В его автомобиле полицейские обнаружили останки животных.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что в декабре 2017 года злоумышленник незаконно застрелил одну дикую косулю в селе Королево Голышмановского района. Лицензию на охоту на данный вид животных злоумышленник предоставить не смог. При допросе задержанный полностью признал свою вину. Ущерб от противоправных деяний составил 60 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота". Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 200 тыс. рублей либо арест на срок до шести месяцев. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Теги: Голышманово , косуля , незаконная охота

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