Жителю Когалыма предъявлено обвинение в убийстве

фото УМВД по Тюменской области

Ранее судимому 39-летнему жителю Когалыма предъявлено обвинение в убийстве. Во время застолья своему знакомому он нанес несколько ножевых ранений.

Следователи установили, 21 марта обвиняемый распивал спиртное со своим знакомым, находясь по месту проживания. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес по телу потерпевшего несколько ударов ножом в жизненно-важные органы. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте преступления.

Задержанному предъявлено обвинение. Решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов преступления, сообщает пресс-служба СУ СК России по ХМАО-Югре.