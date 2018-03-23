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Жителю Когалыма предъявлено обвинение в убийстве

12:49 23 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото УМВД по Тюменской области

Ранее судимому 39-летнему жителю Когалыма предъявлено обвинение в убийстве. Во время застолья своему знакомому он нанес несколько ножевых ранений. 

Следователи установили, 21 марта обвиняемый распивал спиртное со своим знакомым, находясь по месту проживания. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес по телу потерпевшего несколько ударов ножом в жизненно-важные органы. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте преступления.

Задержанному предъявлено обвинение. Решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов преступления, сообщает пресс-служба СУ СК России по ХМАО-Югре. 

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Теги: Когалым , ножевое ранение , убийство

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