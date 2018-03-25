Максим Цветков выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Тюмени

admtyumen.ru

Российский биатлонист Максим Цветков завоевал золото в масс-старте на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени 25 марта. Цветков преодолел дистанцию без промахов на четырех огневых рубежах за 37 минут 37,3 секунды.

Второе и третье места заняли норвежцы – Эрленн Бьёнтегор (без промахов; отставание – 2,7 секунды) и Йоханнес Бё (два промаха; +16,6).

Для Максима Цветкова эта победа стала первой в личных гонках на этапах Кубка мира в карьере.