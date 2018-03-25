Светлана Миронова признана IBU "Новичком года"

biathlonrus.com

Международный союз биатлонистов (IBU) признал Светлану Миронову лучшим новичком по итогам сезона 2017/2018. Еще одним новичком года был выбран француз Эмильен Жаклин.

Ранее такую же награду от IBU получали российские биатлонисты Светлана Слепцова в 2008 году, Дмитрий Малышко — в 2013, Татьяна Акимова и Антон Бабиков — по итогам сезона 2015/2016, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.