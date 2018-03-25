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Светлана Миронова признана IBU "Новичком года"

17:07 25 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
biathlonrus.com
Продолжение: Максим Цветков выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Тюмени

Международный союз биатлонистов (IBU) признал Светлану Миронову лучшим новичком по итогам сезона 2017/2018. Еще одним новичком года был выбран француз Эмильен Жаклин.

Ранее такую же награду от IBU получали российские биатлонисты Светлана Слепцова в 2008 году, Дмитрий Малышко — в 2013, Татьяна Акимова и Антон Бабиков — по итогам сезона 2015/2016, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

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Теги: Светлана Миронова , этап Кубка мира по биатлону
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