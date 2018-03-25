up

25.03.2018 воскресенье

USD 57,1072

EUR 70,4303

В Тюмени -4..-6 С 4 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Организаторы Универсиады-2019 в Красноярске используют тюменский опыт

16:16 25 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Анаис Бескон: в "Жемчужине Сибири" мне очень комфортно

Тюменский опыт организации финального этапа Кубка мира по биатлону будет использован при проведении Универсиады-2019 в Красноярске. Об этом сообщила в интервью обозревателю "Тюменской линии" руководитель департамента внешних коммуникаций и взаимодействия со СМИ дирекции Универсиады Юлия Романюк.

"Биатлон - один из видов спорта, в которых будут соревноваться участники Универсиады-2019. Поэтому на тюменском этапе Кубка мира работает наша делегация. Нас интересуют детали организации соревнований, церемонии награждения, телевизионной трансляции гонок, и многие другие вопросы. Одно дело - регламентные документы, и совсем другое - личные наблюдения за тем, как все это работает в реальности. Мы получили очень положительные впечатления и нашли ответы на многие вопросы", - рассказала Юлия Романюк.

По ее словам, стреляющие лыжники на Универсиаде-2019 будут соревноваться в многофункциональном комплексе "Академия биатлона", который расположен в черте Красноярска. В программе биатлонного турнира - смешанная эстафета, индивидуальные гонки, пасьют, масс-старт и спринт.

"Мы приглашаем тюменских болельщиков на Универсиаду-2019 в Красноярск. Недавно на нашем сайте стартовала продажа билетов на соревнования", - сказала Юлия Романюк. Участников и гостей тюменского этапа Кубка мира по биатлону в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" тепло приветствует талисман красноярской Универсиады-2019 - сибирская U-лайка.

Напомним, в рамках основной программы Универсиады-2019 пройдут соревнования по биатлону, горнолыжному спорту, лыжным гонкам, шорт-треку, хоккею, фигурному катанию, керлингу и сноуборду. В дополнительной программе - фристайл, спортивное ориентирование и хоккей с мячом. Для проведения Универсиады в Красноярске строятся 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры, а уже действующие спортивные сооружения реконструируются по международным стандартам.

"Тюменские спортсмены могут претендовать на участие в Универсиаде-2019 в таких традиционных для нас видах спорта, как биатлон, лыжные гонки, хоккей. Статус Универсиады в нашей стране в последние годы значительно возрос, и уровень конкуренции за попадание в составы национальных сборных по различным видам спорта достаточно высок. Тем не менее, у тюменцев есть все шансы", - подчеркнул в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Дмитрий Грамотин.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: #универсиада2019 , Дмитрий Грамотин , Жемчужина Сибири , Красноярск , Кубок мира по биатлону
Ранее в сюжете
25.03.2018, 16:01 Выборы президента Союза биатлонистов России пройдут 18 мая в Тюмени
25.03.2018, 15:37 Лаура Дальмайер: эмоции позволяют сконцентрироваться на борьбе
25.03.2018, 14:19 Кайса Мякяряйнен: промахи соперниц дали мне шанс
25.03.2018, 13:47 Мартен Фуркад рассказал о планах на предстоящий масс-старт
25.03.2018, 12:51 Андерс Бессеберг: "Жемчужина Сибири" достойна чемпионата мира по биатлону
25.03.2018, 12:40 Евгений Гараничев поблагодарил российских болельщиков за поддержку
25.03.2018, 12:07 Этап Кубка мира в Тюмени по биатлону завершится масс-стартами

Последние новости

17:45 Максим Цветков выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Тюмени
17:24 Мужчины счастливее женщин, считают тюменские ученые
17:07 Светлана Миронова признана IBU "Новичком года"
17:03 Мужской масс-старт в "Жемчужине Сибири" открыл Мартен Фуркад
16:33 Анаис Бескон: в "Жемчужине Сибири" мне очень комфортно
16:16 Организаторы Универсиады-2019 в Красноярске используют тюменский опыт
16:01 Выборы президента Союза биатлонистов России пройдут 18 мая в Тюмени
15:37 Лаура Дальмайер: эмоции позволяют сконцентрироваться на борьбе
15:01 В Упоровском районе поселился жираф
14:19 Кайса Мякяряйнен: промахи соперниц дали мне шанс Фото
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Выборы президента Союза биатлонистов России пройдут 18 мая в Тюмени

Губернатор поздравил работников культуры с праздником

Владимир Якушев: тюменский этап Кубка мира по биатлону поможет развитию детского спорта

Политика

Назначен директор департамента лесного комплекса Тюменской области

Около тысячи мест появится для детей до трех лет в детских садах за два года

Тюменские депутаты рассмотрят закон о земельной амнистии

Экономика

Сотрудничество Тюменской области и Бельгии вышло на новый уровень

Аграрии Тюменской области готовы к посевной

ВТБ снижает ставки по ипотеке

Общество

Мужчины счастливее женщин, считают тюменские ученые

В Упоровском районе поселился жираф

Тюменский фестиваль комиксов получил грантовую поддержку 

Спорт

Максим Цветков выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Тюмени

Светлана Миронова признана IBU "Новичком года"

Мужской масс-старт в "Жемчужине Сибири" открыл Мартен Фуркад

Происшествия

Поджигатель из Сладковского района приговорен к длительному сроку заключения

Житель Белоярска срубил без разрешения березы для бани

В Заводоуковске возбуждены три уголовных дела по факту дачи взятки инспекторам ДПС
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+