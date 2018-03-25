Организаторы Универсиады-2019 в Красноярске используют тюменский опыт

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменский опыт организации финального этапа Кубка мира по биатлону будет использован при проведении Универсиады-2019 в Красноярске. Об этом сообщила в интервью обозревателю "Тюменской линии" руководитель департамента внешних коммуникаций и взаимодействия со СМИ дирекции Универсиады Юлия Романюк.

"Биатлон - один из видов спорта, в которых будут соревноваться участники Универсиады-2019. Поэтому на тюменском этапе Кубка мира работает наша делегация. Нас интересуют детали организации соревнований, церемонии награждения, телевизионной трансляции гонок, и многие другие вопросы. Одно дело - регламентные документы, и совсем другое - личные наблюдения за тем, как все это работает в реальности. Мы получили очень положительные впечатления и нашли ответы на многие вопросы", - рассказала Юлия Романюк.

По ее словам, стреляющие лыжники на Универсиаде-2019 будут соревноваться в многофункциональном комплексе "Академия биатлона", который расположен в черте Красноярска. В программе биатлонного турнира - смешанная эстафета, индивидуальные гонки, пасьют, масс-старт и спринт.

"Мы приглашаем тюменских болельщиков на Универсиаду-2019 в Красноярск. Недавно на нашем сайте стартовала продажа билетов на соревнования", - сказала Юлия Романюк. Участников и гостей тюменского этапа Кубка мира по биатлону в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" тепло приветствует талисман красноярской Универсиады-2019 - сибирская U-лайка.

Напомним, в рамках основной программы Универсиады-2019 пройдут соревнования по биатлону, горнолыжному спорту, лыжным гонкам, шорт-треку, хоккею, фигурному катанию, керлингу и сноуборду. В дополнительной программе - фристайл, спортивное ориентирование и хоккей с мячом. Для проведения Универсиады в Красноярске строятся 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры, а уже действующие спортивные сооружения реконструируются по международным стандартам.

"Тюменские спортсмены могут претендовать на участие в Универсиаде-2019 в таких традиционных для нас видах спорта, как биатлон, лыжные гонки, хоккей. Статус Универсиады в нашей стране в последние годы значительно возрос, и уровень конкуренции за попадание в составы национальных сборных по различным видам спорта достаточно высок. Тем не менее, у тюменцев есть все шансы", - подчеркнул в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Дмитрий Грамотин.

Евгений Бабенко