Мартен Фуркад рассказал о планах на предстоящий масс-старт

фото ИА "Тюменская линия"

Об ощущении радости от проделанной работы на тюменском этапе Кубка мира по биатлону рассказал лидер французской сборной Мартен Фуркад. Напомним, что спортсмен 24 марта в гонке преследования выиграл второе золото состязаний.

"Это был отличный старт. Я хорошо себя чувствовал, доволен состоянием трассы и в восторге от поддержки болельщиков", -пояснил Фуркад. Он подчеркнул, что полностью доволен тем, как показал себя в стрельбе, несмотря на один промах.

"Я настроен и сегодня хорошо провести гонку. В первую очередь нужно также хорошо отработать на огневых рубежах", - сообщил Мартен Фуркад, говоря с журналистами о планах на заключительный день этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени.