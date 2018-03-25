Ирина Услугина прокомментировала свою идеальную стрельбу и порадовалась попаданию в масс-старт

biathlonrus.com

Биатлонистка сборной России Ирина Услугина прокомментировала свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Тюмени 24 марта.

"Ветер сегодня был очень сложный. Пристрелка была необычной. Но у меня все-таки получилось отстрелять. На стрельбище обращала внимание на соперниц, но стойка получилась слишком долгой. Это того стоило. Штрафной круг я бы дольше ехала, - рассказала она. - Лыжи работали отлично по сравнению со спринтом. Я накатывала всех соперниц и очень довольна. Очень рада, что получила право стартовать в масс-старте".

Отметим, что в гонке преследования на этапе Кубка мира двое россиянок вошли в десятку сильнейших – Дарья Виролайнен заняла седьмое место, Ирина Услугина – девятое.

Ирина Услугина прошла все четыре рубежа без промахов, кроме нее чистая стрельба в гонке была только у одной спортсменки – Надин Хорхлер из Германии.