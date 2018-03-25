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Андрей Потапов: тюменский этап Кубка мира по биатлону выполняет важную дипломатическую миссию

10:16 25 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Ирина Услугина прокомментировала свою идеальную стрельбу и порадовалась попаданию в масс-старт

Задачу общественной дипломатии, которую перед собой ставят организаторы, финальный этап Кубка мира по биатлону в Тюмени выполняет в полной мере. Об этом заявил руководитель Фонда поддержки спорта Тюмени Андрей Потапов. 

"В "Жемчужине Сибири" огромное количество иностранных гостей, они встречаются в России и отмечают наше гостеприимство. И очень хорошо, что это происходит в Тюмени, - сказал он. - Чувство гордости переполняет, потому что именно в нашем городе сосредоточено большое количество российских  флагов, это бесспорно, вызывает чувство патриотизма".  По мнению Андрея Потапова, тюменский этап Кубка мира - это своего рода ответ на действия МОК на Олимпиаде в Южной Корее, когда российским болельщикам категорически запрещалось проносить и демонстрировать на трибунах триколор.  "То, как поддерживают спортсменов болельщики, не может не радовать. Жители нашего города любят спорт. Я болею за всех российских спортсменов, надеюсь, они нас еще удивят", - отмечает он. 

фото ИА "Тюменская линия"

По словам Потапова, в дни проведения Кубка на стадионе царит позитивная атмосфера. Огромное количество людей, которые собрались в Тюмени, объединены одной большой любовью к биатлону. "Это не только жители нашего города, но и представители других городов, стран. Радует не только популярность спорта, и биатлона в частности, радует уровень организации, то, как готова тюменская площадка для проведения такого мероприятия", - добавил руководитель Фонда поддержки спорта.

фото ИА "Тюменская линия"

По всей территории "Жемчужины Сибири" сосредоточены точки продажи сувениров, интерактивные зоны. И без того праздничное настроение зрителям, болельщикам и спортсменам добавляют самодеятельные артисты Тюмени. 

"Все довольны, по глазам видно, что люди счастливы. Много семей с детьми, люди разного возраста и все на позитиве. Уверен, с таким важным для тюменцев испытанием, как встреча Кубка мира по биатлону, мы справились достойно, все организовано на высоком уровне, и надеюсь, что иностранные гости, болельщики из других регионов, стран увезут из Тюмени только приятные, яркие впечатления", - подытожил Андрей Потапов. 

фото ИА "Тюменская линия"

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Теги: Андрей Потапов , Жемчужина Сибири , Фонд поддержки спорта Тюмени , этап Кубка мира по биатлону
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