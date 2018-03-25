Этап Кубка мира в Тюмени по биатлону завершится масс-стартами

admtyumen.ru

Финальный этап Кубка мира по биатлону в Тюмени завершится 25 марта. Два последних комплекта медалей разыграют в масс-стартах.

В 17 часов по местному времени на дистанцию в 15 км с четырьмя огневыми рубежами выйдут мужчины. В стартовый протокол попали 30 лучших спортсменов по итогам предыдущих гонок в "Жемчужине Сибири" и общего зачета Кубка мира. Под номером один побежит француз Мартен Фуркад. Среди российских спортсменов ближе всех к пьедесталу оказался Антон Шипулин, который претендует на третье место. Участие в масс-старте примут еще пятеро россиян. Это Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Максим Цветков и Антон Бабиков.

В 19 часов по местному времени начнется женский масс-старт на 12,5 км. Здесь примут участие Кайса Мякяряйнен из Финляндии, представляющая Словакию Анастасия Кузьмина, Дарья Домрачева из Беларуси и немка Лаура Дальмайер. Россию на заключительном масс-старте представят Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Услугина и Дарья Виролайнен.

Соб.инф.