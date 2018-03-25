Евгений Гараничев поблагодарил российских болельщиков за поддержку

Фото ИА "Тюменская линия"

Отличную поддержку болельщиков ощущал во время прохождения трассы тюменский биатлонист Евгений Гараничев. Об этом он рассказал по итогам гонки преследования, которая состоялась 24 марта в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", где проходит заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Напомним, что в гонке преследования он допустил четыре промаха и занял 23-е место.

"Самочувствие было хорошим, бежать было легче, чем в спринте, но на последнем подъеме начало немного сводить бедра. К сожалению, не справился со стрельбой - ветер был очень непредсказуемым", - сообщил спортсмен. Евгений Гараничев посетовал на то, что результат гонки преследования его не устроил - член сборной России рассчитывал попасть в число 15 сильнейших биатлонистов.

"Трибуны не умолкали на протяжении всей гонки, эту поддержку болельщиков было слышно отлично. Думаю, здесь большая часть русских фанатов биатлона, и некоторые из них ездят по всему миру, чтобы болеть за нас. Большое им спасибо за это!", - обратился биатлонист к тем, кто проводит эти дни в "Жемчужине Сибири".

Евгений Гараничев среди всех достоинств площадки для международных соревнований отметил, что на тюменском стадионе очень удобно расположено табло - можно следить за результатами и временем конкурентов.

Соб.инф.