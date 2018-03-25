Андерс Бессеберг: "Жемчужина Сибири" достойна чемпионата мира по биатлону

фото ИА "Тюменская линия"

Все иностранные спортсмены, выступающие на финальном этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени, приняли решение об участии в этих соревнованиях совершенно самостоятельно. Об этом заявил президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг на пресс-конференции в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

"Ни одного спортсмена не вынуждали приехать в Тюмень. Это я заявляю со стопроцентной точностью. Никогда, ни на одном Кубке мира так не делается. Все биатлонисты приехали в "Жемчужину Сибири абсолютно добровольно и с большим желанием", - подчеркнул Андерс Бессеберг, опровергая слухи о том, что Международный союз биатлонистов оказывал давление на спортсменов, чтобы заставить их выступить на тюменском этапе Кубка мира.

Напомним, очень многие звезды мирового биатлона поддержали проведение финального этапа Кубка мира в Тюмени и высоко оценили инфраструктуру "Жемчужины Сибири" и тюменское гостеприимство.

"Мне нравится в Тюмени, я уже далеко не в первый раз приезжаю сюда. "Жемчужина Сибири" - замечательная арена. Я уверен, что в Тюмени пройдут великолепные соревнования. Надеюсь, что смогу показать хорошие результаты и удачно завершить здесь сезон. Не хочу комментировать отказ от участия в соревнованиях спортсменов из США, Канады и Чехии - думаю, что каждый вправе решать за себя. Но это не мой выбор. Я хочу соревноваться", - заявил пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад, который на тюменском этапе Кубка мира стал победителем в спринте и гонке преследования.

Отвечая на вопросы журналистов о дальнейших перспективах проведения в Тюмени крупных международных турниров по биатлону, Андерс Бессеберг отметил, что спорт всегда отражает все происходящие в мире события.

"Очень важно, чтобы мы собирались и обсуждали все, что происходит, и находили верные решения. Что касается возможности проведения в "Жемчужине Сибири" чемпионата мира в 2021 году - у меня пока нет четкого ответа на этот вопрос. Российское антидопинговое агентство пока не соответствует кодексу WADA, но многое должно проясниться в будущем", - сказал глава IBU.

Напомним, что, по словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, Тюмень может подать повторную заявку на проведение чемпионата мира по биатлону в 2021 году.

"Сегодня все упирается в позицию Всемирного антидопингового агентства - когда оно признает права РУСАДА? Есть соответствующая "дорожная карта", по ней идет совместная работа. Если к июню-июлю проблемы будут решены, мы можем повторно заявиться. Вся инфраструктура "Жемчужины Сибири" к проведению чемпионата мира готова. Если мы получим мировой биатлонный чемпионат, это будет великолепный спортивный праздник", - сказал губернатор Тюменской области.

Тюменский центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" в будущем будет очень сильным и достойным кандидатом на проведение чемпионата мира по биатлону, подчеркнул Андерс Бессеберг.

фото ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко