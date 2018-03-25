up

25.03.2018 воскресенье

USD 57,1072

EUR 70,4303

В Тюмени -6..-8 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Кайса Мякяряйнен: промахи соперниц дали мне шанс

14:19 25 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

О моментах, которые запомнились в минувшей гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени рассказала журналистам Кайса Мякяряйнен из Финляндии. Напомним, после серебряной медали в спринте спортсменка одержала победу в пасьюте.

Мякяряйнен отметила, что перед последней стрельбой шла четвертой и старалась сконцентрироваться на своей работе. "Когда приехала на "стойку", увидела и услышала по реакции зрителей, что соперницы допускают промахи. Это дало мне шанс. Я рада, что смогла собраться и закрыть все мишени", - поделилась представительница Финляндии.

Опередить француженку Анаис Бескон, по словам самой Кайсы Мякяряйнен, помогла работа на пределе собственных возможностей. "Я понимала, что Анаис очень сильна в конце. Поэтому просто работала на трассе так, как только могла. Это была волнительная схватка", - рассказала она.

Биатлонистка не оставила без внимания и болельщиков. "Я приезжала сюда несколько раз на международные старты. Наверное, болельщики запомнили меня. Благодарна им за поддержку", - сообщила спортсменка.

Кайса Мякяряйнен (слева) / Фото ИА "Тюменская линия"

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Кайса Мякяряйнен , Кубок мира по биатлону
Ранее в сюжете
25.03.2018, 13:47 Мартен Фуркад рассказал о планах на предстоящий масс-старт
25.03.2018, 12:51 Андерс Бессеберг: "Жемчужина Сибири" достойна чемпионата мира по биатлону
25.03.2018, 12:40 Евгений Гараничев поблагодарил российских болельщиков за поддержку
25.03.2018, 12:07 Этап Кубка мира в Тюмени по биатлону завершится масс-стартами
25.03.2018, 10:28 Ирина Услугина прокомментировала свою идеальную стрельбу и порадовалась попаданию в масс-старт
25.03.2018, 10:16 Андрей Потапов: тюменский этап Кубка мира по биатлону выполняет важную дипломатическую миссию
25.03.2018, 09:51 Лукас Хофер: русские болельщики реально крутые

Последние новости

14:19 Кайса Мякяряйнен: промахи соперниц дали мне шанс Фото
13:47 Мартен Фуркад рассказал о планах на предстоящий масс-старт
13:23 Сотрудничество Тюменской области и Бельгии вышло на новый уровень
12:51 Андерс Бессеберг: "Жемчужина Сибири" достойна чемпионата мира по биатлону Фото
12:40 Евгений Гараничев поблагодарил российских болельщиков за поддержку
12:33 Тюменский фестиваль комиксов получил грантовую поддержку 
12:07 Этап Кубка мира в Тюмени по биатлону завершится масс-стартами
11:36 Тюменцы пробуют силы на фестивале "Рыжий клоун"
11:01 В России начались межведомственные учения по тушению лесных пожаров и ликвидации последствий паводка
10:28 Ирина Услугина прокомментировала свою идеальную стрельбу и порадовалась попаданию в масс-старт
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Губернатор поздравил работников культуры с праздником

Владимир Якушев: тюменский этап Кубка мира по биатлону поможет развитию детского спорта

Андерс Бессеберг и Владимир Якушев поблагодарили любителей биатлона

Политика

Назначен директор департамента лесного комплекса Тюменской области

Около тысячи мест появится для детей до трех лет в детских садах за два года

Тюменские депутаты рассмотрят закон о земельной амнистии

Экономика

Сотрудничество Тюменской области и Бельгии вышло на новый уровень

Аграрии Тюменской области готовы к посевной

ВТБ снижает ставки по ипотеке

Общество

Тюменский фестиваль комиксов получил грантовую поддержку 

Тюменцы пробуют силы на фестивале "Рыжий клоун"

В России начались межведомственные учения по тушению лесных пожаров и ликвидации последствий паводка

Спорт

Кайса Мякяряйнен: промахи соперниц дали мне шанс

Мартен Фуркад рассказал о планах на предстоящий масс-старт

Андерс Бессеберг: "Жемчужина Сибири" достойна чемпионата мира по биатлону

Происшествия

Поджигатель из Сладковского района приговорен к длительному сроку заключения

Житель Белоярска срубил без разрешения березы для бани

В Заводоуковске возбуждены три уголовных дела по факту дачи взятки инспекторам ДПС
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+