Кайса Мякяряйнен: промахи соперниц дали мне шанс

admtyumen.ru

О моментах, которые запомнились в минувшей гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени рассказала журналистам Кайса Мякяряйнен из Финляндии. Напомним, после серебряной медали в спринте спортсменка одержала победу в пасьюте.

Мякяряйнен отметила, что перед последней стрельбой шла четвертой и старалась сконцентрироваться на своей работе. "Когда приехала на "стойку", увидела и услышала по реакции зрителей, что соперницы допускают промахи. Это дало мне шанс. Я рада, что смогла собраться и закрыть все мишени", - поделилась представительница Финляндии.

Опередить француженку Анаис Бескон, по словам самой Кайсы Мякяряйнен, помогла работа на пределе собственных возможностей. "Я понимала, что Анаис очень сильна в конце. Поэтому просто работала на трассе так, как только могла. Это была волнительная схватка", - рассказала она.

Биатлонистка не оставила без внимания и болельщиков. "Я приезжала сюда несколько раз на международные старты. Наверное, болельщики запомнили меня. Благодарна им за поддержку", - сообщила спортсменка.

Кайса Мякяряйнен (слева) / Фото ИА "Тюменская линия"