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Лаура Дальмайер: эмоции позволяют сконцентрироваться на борьбе

15:37 25 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"
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О радости от возвращения на пьедестал рассказала журналистам немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер. Двукратная победительница Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее, она заняла третье место в гонке преследования на 7,5 километров у женщин, состоявшейся 24 марта на тюменском этапе Кубка мира по биатлону.

"После успеха на Олимпиаде я очень рада вернуться на пьедестал. Ощущения великолепные. Мешал ветер, но один промах за гонку для меня сейчас - неплохой результат. В целом, здорово оказаться после финиша позади всего двух девушек", - заметила она. 

Анализируя итоги пасьюта, немка подчеркнула, что в плане хода по трассе у нее получилась такая же гонка, как и в спринте. "Я неплохо стреляла. С шестой позиции было трудно претендовать на победу, поэтому рада третьему месту", - рассказала она. 

Лаура Дальмайер, комментируя предстоящий масс-старт, сообщила что эта гонка будет для нее такой же, как и для всех. "Эмоции переживаешь всегда, они позволяют концентрироваться на борьбе. Все решится на дистанции. На Олимпиаде я находилась на максимально возможном уровне готовности. Сегодня я пробегу последний раз в этом сезоне и очень рада, что потом полечу домой и немного отдохну. Тем не менее, до завершения гонки буду сохранять полную концентрацию", - поделилась спортсменка.

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Теги: Кубок мира по биатлону
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