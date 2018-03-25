Выборы президента Союза биатлонистов России пройдут 18 мая в Тюмени

admtyumen.ru

Отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России, которая пройдет в Тюмени в мае, даст оценку результатам, которых достигла национальная сборная в сезоне 2017-2018 годов. Об этом заявил губернатор Тюменской области, член правления СБР Владимир Якушев на пресс-конференции в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

"По итогам сезона в Ханты-Мансийске пройдет тренерский совет Союза биатлонистов России. Там состоится "разбор полетов": что получилось, а что - нет. Заседание правления СБР состоялось в "Жемчужине Сибири" 23 марта. Там было принято решение о проведении конференции СБР 18 мая в Тюмени. Уже подходит срок для переизбрания исполнительных органов СБР на следующий олимпийский цикл", - рассказал губернатор.

По мнению Владимира Якушева, последнюю неделю марта, апрель и время до 18 мая российское биатлонное сообщество посвятит очень бурному обсуждению результатов сезона.

"Будет очень много консультаций. Мы оценим итоги, посмотрим, где были сделаны ошибки. Я думаю, во всем разберемся и примем разумные и правильные решения", - отметил глава региона.

Евгений Бабенко