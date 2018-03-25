Анаис Бескон: в "Жемчужине Сибири" мне очень комфортно

Фото ИА "Тюменская линия"

Сделать все возможное, чтобы показать достойный результат в масс-старте пообещала французская спортсменка Анаис Бескон, которая участвует в тюменском этапе Кубка мира по биатлону. Напомним, что в спринте двумя днями ранее она заняла четвертое место, в пасьюте - второе.

Отвечая на вопрос о том, обидно ли было проиграть Кайсе Мякяряйнен из Финляндии 0,2 секунды, француженка ответила отрицательно. "Я довольна гонкой, потому что поднялась по ее результатам на пьедестал. И я не думаю о том, что проиграла победительнице меньше секунды", - подчеркнула она.

Свой единственный промах биатлонистка объяснила эмоциональным состоянием. "Думаю, допустила промах из-за эмоций, потому что четыре или пять спортсменок находились в тот момент на огневом рубеже. Хотела быстрее завершить стрельбу, поторопилась и, видимо, поэтому ошиблась", - считает она.

Анаис Бескон рассказала, что этот сезон для нее был действительно очень красочным. "Я была на подиуме много раз, и поэтому я очень довольна. Вообще в биатлоне не бывает легких трасс и гонок. В "Жемчужине Сибири" мне очень комфортно, и я рада, что здесь такие зрители, которые любят биатлон. Тут царит прекрасная атмосфера", - заметила она.