Мужской масс-старт в "Жемчужине Сибири" открыл Мартен Фуркад

admtyumen.ru

Тридцать спортсменов принимают участие в мужском масс-старте на финальном этапе Кубка мира по биатлону в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Под стартовым номером 1 на дистанцию 15 км отправился победитель в спринте и пасьюте - французский биатлонист Мартен Фуркад.

Россиянин Антон Шипулин вышел на лыжню под стартовым номером 3. Вместе с ним российскую сборную в масс-старте представляют Александр Логинов, Антон Бабиков, Максим Цветков, Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев.

Напомним, тюменский этап Кубка мира по биатлону завершится женским масс-стартом на дистанции 12,5 км. Гонка начнется в 19 часов по местному времени.

Евгений Бабенко