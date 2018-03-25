Максим Цветков: рад, что все получилось

biathlonrus.com

Биатлонист Максим Цветков поделился впечатлениями от победы в масс-старте на этапе Кубка мира в Тюмени 25 марта.

"Это моя первая индивидуальная победа на Кубке мира, я очень счастлив, – сказал Максим Цветков после гонки. – Думаю, сегодня просто хороший день".

Он отметил, что на последний рубеж пришли 7-8 спортсменов, у всех были шансы на победу. "Даже не помню, как стрелял на заключительной стойке. На последнем круге я просто сомкнул зубы и работал изо всех сил. Понимал, что нельзя подпускать Йоханнеса Бё, который шел четвертым и был не так далеко. Знал, что нужно уходить от соперников на тяжелом длинном подъеме. Рад, что все получилось", - отметил Цветков.

Спортсмен также отметил поддержку болельщиков. "Она была просто невероятной. Это сложно описать. На каждом участке трассы в "Жемчужине Сибири" слышно, как за нас болеют", - поделился он.

Биатлонист сборной России Максим Цветков одержал победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Тюмени. Он опередил норвежцев Эрленда Бьонтегорда и Йоханнеса Бё.

В этой гонке Максим выиграл первое личное золото на этапах Кубка мира.