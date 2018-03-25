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Женский масс-старт завершает тюменский этап Кубка мира по биатлону

19:06 25 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"
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Женский масс-старт на дистанции 12,5 км начался на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени. Это заключительная гонка соревнований, которые продолжались четыре дня.

Под первым номером стартовала Кайса Мякяряйнен из Финляндии. Россию на заключительном масс-старте представят Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Услугина и Дарья Виролайнен.

На трибунах "Жемчужины Сибири" и на трассе спортсменок горячо приветствуют многочисленные болельщики, для которых этап Кубка мира по биатлону стал настоящим спортивным праздником.

Евгений Бабенко

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Теги: Жемчужина Сибири , Кубок мира по биатлону
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