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Любители биатлона сфотографировались с Владимиром Якушевым и поблагодарили его за спортивный праздник

19:23 25 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Дарья Домрачева выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Тюмени

Фотографии с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым увезут с собой из "Жемчужины Сибири" на память об этапе Кубка мира по биатлону десятки болельщиков из Тюмени и других регионов России.

В последний день соревнований, в перерыве между мужским и женским масс-стартами, Владимир Якушев обошел торговые точки и развлекательные площадки для болельщиков. Настроение у главы региона, как и у всех любителей биатлона, было превосходным, ведь победу в мужском масс-старте одержал россиянин Максим Цветков.

Во вмещающем тысячу человек шатре для болельщиков Владимира Якушева первыми приветствовали биатлонные фанаты из Новотарманска Тюменского района. Они поблагодарили губернатора за прекрасный спортивный праздник. Глава региона осмотрел сувенирные киоски и стенд, пропагандирующий огромный туристический потенциал Тюменской области. Затем губернатор воспользовался услугами "Почты России" - отправил открытку с символикой тюменского этапа Кубка мира по биатлону.

Побывал Владимир Якушев и в тире, который открыл для болельщиков концерн "Калашников". Здесь можно пострелять из лазерной биатлонной винтовки. Следующим пунктом маршрута стали киоски с сувенирной продукцией. Глава региона поинтересовался у продавцов, как идет торговля, и услышал в ответ - прекрасно!

Прогулка губернатора по "Жемчужине Сибири" завершилась массовой фотосессией с болельщиками. Владимир Якушев услышал много добрых пожеланий и слов признательности за прекрасно организованный праздник биатлона.

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Евгений Бабенко

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Теги: Владимир Якушев , Жемчужина Сибири , Кубок мира по биатлону
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