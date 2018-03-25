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Дарья Домрачева выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Тюмени

19:45 25 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"
Продолжение: В Тюмени завершился праздник биатлона

Белорусская спортсменка Дарья Домрачева завоевала золото в масс-старте на 12,5 км на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени 25 марта.

Она преодолела дистанцию за 35 минут 27,4 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место заняла словачка Паулина Фиалкова (отставание 1,8 секунды; 1 промах), бронза - у  француженки Анаис Шевалье (+6,6; 0).

Среди россиянок лучшей стала Ирина Услугина – она заняла 21 место.

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен стала победительницей Кубка мира в зачете масс-стартов. Хрустальный глобус она завоевала в трудной борьбе с представительницей Словакии Анастасией Кузьминой.

Награды победительницам заключительной гонки финального этапа Кубка мира по биатлону вручили президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг и губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России Владимир Якушев. 

Масштабный биатлонный праздник в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" завершился ярким салютом.

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Теги: Дарья Домрачева , этап Кубка мира по биатлону
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