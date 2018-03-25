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В Тюмени завершился праздник биатлона

21:19 25 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Общение с многочисленными доброжелательными болельщиками стало для губернатора Тюменской области, члена правления Союза биатлонистов России Владимира Якушева самым ярким впечатлением от финального этапа Кубка мира по биатлону, который завершился в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Об этом глава региона рассказал на итоговой пресс-конференции.

"В дни проведения этапа Кубка мира по биатлону у меня было очень много дел. В Тюмени состоялось заседание правления Союза биатлонистов России. Началась активная подготовка к заседанию тренерского совета, а также к конференции СБР, которая пройдет в Тюмени в мае. Только в завершающий день соревнований, в перерыве между гонками я, наконец, прошел по "Жемчужине Сибири", посмотрел, как работает инфраструктура для болельщиков, пообщался с любителями биатлона", - рассказал Владимир Якушев.

Губернатор отметил искреннюю доброжелательность болельщиков, которые съехались в "Жемчужину Сибири" со всей России и из-за рубежа. Тем более, что встреча с фанатами биатлона состоялась сразу после яркой победы россиянина Максима Цветкова в масс-старте.

"Люди были довольны, говорили, что им очень нравится наш общий биатлонный праздник. Это самое крепкое впечатление и самый главный результат", - подчеркнул Владимир Якушев.

Фото ИА "Тюменская линия"

Во вмещающем тысячу человек шатре для болельщиков Владимира Якушева первыми приветствовали биатлонные фанаты из Новотарманска Тюменского района. Они поблагодарили губернатора за прекрасный спортивный праздник. Глава региона осмотрел сувенирные киоски и стенд, пропагандирующий огромный туристический потенциал Тюменской области. Затем губернатор воспользовался услугами "Почты России" - отправил открытку с символикой тюменского этапа Кубка мира по биатлону.

Десятки болельщиков из Тюмени и других регионов России на память о тюменском этапе Кубка мира по биатлону увезут с собой из "Жемчужины Сибири" фотографии с Владимиром Якушевым. Глава региона услышал много добрых пожеланий и слов признательности за прекрасно организованный праздник биатлона.

Фото ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко

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Теги: Владимир Якушев , Жемчужина Сибири , Кубок мира по биатлону
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