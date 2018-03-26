Владимир Якушев: биатлон и Тюмень - это синонимы

admtyumen.ru

Тюмень и Россия - территория биатлона, потому что наши болельщики искренне переживают за всех спортсменов, независимо от их национальной принадлежности. Об этом заявил губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России Владимир Якушев на пресс-конференции, посвященной итогам состоявшегося в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" финального этапа Кубка мира по биатлону.

Отвечая на вопрос о том, за кого он сильнее болел в заключительном женском масс-старте, Владимир Якушев напомнил, что у одной из фавориток Анастасии Кузьминой, хотя она и выступает за Словакию, все равно тюменские корни.

admtyumen.ru

"Поэтому болельщики, в том числе и я, очень переживали за нее. При этом у нас прекрасные отношения с Кайсой Мякяряйен. Она никогда не отказывается от участия в наших гонках и всегда с удовольствием приезжает в Тюмень. Конечно, мы больше волновались за Анастасию Кузьмину, но победа Кайсы Мякяряйен в борьбе за Хрустальный глобус тюменских болельщиков тоже порадовала", - поделился впечатлениями Владимир Якушев.

Напомним, по результатам финального этапа Кубка мира по биатлону Кайса Мякяряйен стала победительницей в общем зачете. В заключительной гонке преследования этапа в Тюмени финская биатлонистка заняла шестое место. Это позволило ей опередить Анастасию Кузьмину из Словакии на 3 балла в Тотале.

admtyumen.ru

"И все же мы очень довольны результатом Анастасии Кузьминой. Этот сезон для нее был успешным, она отлично выступала. Я уверен, что в следующий раз Хрустальный глобус достанется именно ей", - заявил Владимир Якушев.

Биатлон и Тюмень давно стали неразделимы, это слова-синонимы, убежден губернатор.

"Тюменцы любят биатлон, хорошо понимают этот прекрасный вид спорта, уважают всех биатлонистов. Хотя это можно сказать обо всех российских болельщиках. На этапе Кубка мира мы в очередной раз убедились, что трибуны одинаково горячо поддерживают и отечественных, и зарубежных спортсменов. Мы продемонстрировали высокую спортивную культуру и доказали, что умеем превращать соревнования в настоящий праздник", - подчеркнул глава региона.

Владимир Якушев поблагодарил всех болельщиков за активную поддержку спортсменов.

﻿ admtyumen.ru 1 /

Евгений Бабенко