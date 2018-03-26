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На студвесну в Тюмень приедут участники "Голоса", джазовый исполнитель и призер Дельфийских игр

12:27 26 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото из официальной группы " Студенческая весна | Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте"

Первые хедлайнеры областного фестиваля "Студенческая весна" озвучены. Кастинги для участников фестиваля стартуют с 27 марта.

В состав жюри по каждому направлению войдут федеральные эксперты и представители лучших коллективов Тюменской области. Из понравившихся номеров приезжий специалист по каждому направлению составит финальную шоу-программу, которая будет показана на городских площадках в конце каждой недели студвесны. Продажа билетов на шоу запустится с 26 марта, а кастинги и отборы фестиваля смогут посетить все желающие абсолютно бесплатно.

Аркадий Шилклопер/фото мультицентра "Моя территория"

С участниками направления "Музыка" будут работать Александра и Мария Разумные из Москвы, участницы второго сезона шоу "Голос", Аркадий Шилклопер, джазовый мультиинструменталист, создатель "Moscow Art Trio" — коллектива, который является одним из самых востребованных на Западе российских новоджазовых проектов.

Александр Фельдман/фото мультицентра "Моя территория"

Тюменские театралы познакомятся с арт-директором арт-резиденции Константина Хабенского "АРТХАБ" Александром Фельдманом из Казани, актрисой студии-театра "Манекен" Ольгой Осиповой из Челябинска и российским киноактером Игорем Кокориным из Москвы. Номера представителей оригинального жанра оценит лауреат Российской студенческой весны, двукратный бронзовый призер Дельфийских игр Владислав Штофа. Участники направления "Концертная программа" будут работать с художественным руководителем театра пластики "Европа" Дмитрием Ефимовым.

Елизавета Дружинина/фото мультицентра "Моя территория"

А танцоры представят свои хореографические постановки перед руководителем Федерации уличного танца M.A.F.I.A Екатериной Тимоничевой и участницей первого сезона проекта "Танцы на ТНТ" Елизаветой Дружининой.

Алена Блинова/фото мультицентра "Моя территория"

В направлении "Интеллект" студенты примут участие в интеллектуальных играх, где ответят на вопросы знатоков телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" Алексея Блинова, двукратного обладателя "Хрустальной совы" и погона "Лучшего капитана клуба" и Алены Блиновой, обладателя "Хрустального атома". Для участников направления "Медиа и PR" пройдет образовательная программа — серия лекционных и практических сессий. Для копирайтеров, журналистов и пиарщиков занятия проведут руководитель школы KitUp Мария Синюкова и шеф-редактор городской интернет-газеты "The Village" в Екатеринбурге, а также создатель журнала "Екатеринбург Room" Алексей Шахов.  "Такой разнообразный состав экспертов позволит каждому участнику получить обратную связь и узнать что-то интересное в своем профильном направлении. При этом все эксперты имеют большой практический опыт, поэтому смогут объективно оценить представленные номера", — отметила руководитель дирекции Студенческой весны Юлия Каргаполова.

Напомним, стать частью большого праздника студенческого творчества может любой желающий. Главное условие — быть студентом вуза или ссуза не старше 25 лет. Победители регионального этапа войдут в состав делегации Тюменской области и примут участие во всероссийском фестивале "Российская студенческая весна", сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

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Теги: кастинг , проект "Голос" , Студенческая весна , хедлайнеры , шоу

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