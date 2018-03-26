Два человека погибли на пожаре в Абатском районе

фото МЧС по Тюменской области

Тела двух людей обнаружили спасатели в ходе тушения пожара в с. Болдырево Абатского района в 7 часов 40 минут 26 марта.

Сигнал о возгорании частного, деревянного дома на пульт диспетчера пожарной части поступил от соседей потерпевших.

В считанные минуты три пожарных расчета прибыли на место пожара. По словам огнеборцев, одна половина дома площадью 56 кв. м была полностью охвачена пламенем. На ликвидацию возгорания спасателям потребовалось 15 минут.

После того, как открытое пламя было сбито, пожарные обнаружили обгоревшие тела двух человек. Их личности будут устанавливать следователи Следственного комитета. Инспекторам госпожнадзора предстоит выяснить причину возгорания и сумму ущерба.

Анжела Лебедева