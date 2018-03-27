На Ямале из-за метели закрыли три автозимника

Автозимник. Фото ИА "Север-Пресс"

Зимняя автомобильная дорога Салехард - Надым закрыта на Ямале из-за метели 27 марта.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", с 8 часов запрещен выезд на дорогу Аксарка – Салемал - Панаевск - Яр-Сале. Кроме того, по погодным условиям закрыта зимняя дорога Уренгой - Красноселькуп.

На загородных автодорогах Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги в границах округа разрешено движение для всех видов автотранспорта общей массой до 30 тонн.

Вся оперативная информация о работе сезонных дорог по ссылке.



