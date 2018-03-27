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На Ямале из-за метели закрыли три автозимника

10:27 27 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Автозимник. Фото ИА "Север-Пресс"

Зимняя автомобильная дорога Салехард - Надым закрыта на Ямале из-за метели 27 марта.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", с 8 часов запрещен выезд на дорогу Аксарка – Салемал - Панаевск - Яр-Сале. Кроме того, по погодным условиям закрыта зимняя дорога Уренгой - Красноселькуп.

На загородных автодорогах Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги в границах округа разрешено движение для всех видов автотранспорта общей массой до 30 тонн.

Вся оперативная информация о работе сезонных дорог по ссылке.

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Теги: автозимники , Ямал

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