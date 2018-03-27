Тоболяки зажгут свечи в память о погибших в кемеровском торговом центре

mtdata.ru

Жители Тобольска почтят память жертв пожара в торговом центре Кемерово вечером 27 марта.

Свечи будут зажжены у памятника Дмитрию Менделееву.

В храмах Тобольской митрополии пройдут панихиды по погибшим в торговом центре и молебны о выздоровлении пострадавших при пожаре.

Напомним, что пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг находился на четвертом этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе дети.