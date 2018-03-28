В Тюмени приспущены флаги в знак траура

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюмень скорбит вместе с Кемерово в связи с гибелью людей на пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".

На зданиях правительства Тюменской области и областной думы приспустили флаги в знак траура по погибшим.

Фото ИА "Тюменская линия"

Трагедия в Кемерово потрясла тюменцев. Жители областного центра скорбят вместе со всеми, кто понес тяжелую утрату и передают им искренние слова сочувствия и поддержки и желают скорейшего выздоровления пострадавшим.

У памятника "Мама" горожане сделали стихийный мемориал в память о погибших. Неравнодушные тюменцы приносят цветы и мягкие игрушки.

фото "Тюменская линия"

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг находился на четвертом этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе дети.