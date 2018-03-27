Александр Моисеев: отечественная сельхозтехника должна стать более конкурентоспособной

Фото ИА "Тюменская линия"

Развитие отечественного сельхозмашиностроения должно стать одним из приоритетов в агропромышленном комплексе.

Такое мнение на брифинге в рамках окружной выставки "Техника. Технологии. Инновации. Наука. Тюмень Агро-2018" высказал заместитель полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Моисеев.

"Если в растениеводстве мы добились определенных результатов, то сельхозмашиностроение пока отстает. Хорошо, конечно, сегодня смотреть ту технику, которая показана на выставке, но она по большей части импортная. А нам нужно сделать так, чтобы основной стала отечественная техника", - отметил он.

Александр Моисеев рассказал, что в ближайшие месяцы на территории Уральского федерального округа пройдет окружная выставка, которая станет еще более масштабной. Поучаствовать в ней смогут производители из соседних федеральных округов, что даст возможность активнее развивать приоритетные направления.

"Важно, чтобы машиностроители, привозя свою технику на показ, понимали, что если она будет дорогая и некомфортная для аграриев, то при всей своей эффективности, она не будет востребована. Производители сельхозтехники должны искать льготные формы предложений этой техники, чтобы не только показывать, но и заинтересовывать аграриев, расширять свой рынок. В этом плане объединение земледельцев и сельхозмашиностроителей – наша задача. Убежден, что у нас есть все основания с оптимизмом смотреть в будущее", - добавил Александр Моисеев.

Отметим, агропромышленная выставка проводится в Тюмени не первый год, однако в 2018 году она впервые приобрела статус окружной. Выросло не только число участников, но и количество представленной техники. Только новинок стало в 2,5 раза больше, чем в 2017 году.

"Оборудование, технику, навесное оборудование выставляют и отечественные производители. Мы видим, что наши машиностроители реально могут составить конкуренцию импортным аналогам. Общение с производителями позволяет двигаться вперед и не стоять на месте, внедрять все самое передовое и современное и быть сегодня лучше, чем вчера", - отметил заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов.

Агропромышленная выставка "Техника. Технологии. Инновации. Наука. Тюмень Агро-2018" будет работать два дня – 27 и 28 марта. Участники и гости смогут принять участие в заседаниях "круглого стола", где будут обсуждаться вопросы инноваций, технологий, импортозамещения в АПК и другие.

Любовь Голышева