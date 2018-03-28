Профессор ТюмГУ вошел в Топ-10 лучших в мире инструкторов IT-школ

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Преподаватель Института математики и компьютерных наук ТюмГУ Александр Захаров получил сертификат инструктора экспертного уровня за достижения и продолжительный вклад в деятельность Сетевой академии Cisco (Cisco Networking Academy) и вошел в Топ- 10 лучших инструкторов по всему миру по мнению студентов и итогам их успеваемости.

Отметим, в ТюмГУ сложилась одна из сильнейших IT-школ России. Университет сотрудничает с ведущими академическими программами и компаниями: от Cisco и Oracle до "Техносерв". В вузе создана и работает лучшая в мире лаборатория сетевого и системного администрирования. Воспитанники Александра Захарова стабильно демонстрируют успехи на олимпиадах различного уровня по сетевым технологиям и на соревнованиях по методике WorldSkills с 2012 года. Они выступают в качестве участников, экспертов и тренеров в компетенции "IT. Network Systems Administration". Осенью 2017 года команда тренеров – экспертов лаборатории сетевого и системного администрирования Михаил Фучко, Руслан Гассеев и Рузиль Мухаметов подготовили золотого медалиста международного чемпионата WorldSkills International, который прошел в Абу-Даби. А Александр Горбачев принял участие как национальный эксперт от России. Добавим, что в 2018/19 учебном году на IT-направления ТюмГУ планирует принять 310 человек, из них на бюджете смогут учиться 205 студентов.

Добавим, Cisco – мировой лидер в области информационных технологий и сетей. Штаб-квартира компании находится в Сан-Хосе, штат Калифорния Одной из особенностей бизнес-модели компании является многоуровневая разветвленная система сертификации инженеров по компьютерным сетям, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.