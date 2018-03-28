Голосование в студсовет Тюменской области перенесли

Студенческий совет тюменской области. Фото пресс-службы

Голосование за кандидатов в студенческий совет Тюменской области проведут со 2 по 5 апреля на сайте "Мой портал".

"Президент Владимир Путин объявил 28 марта общенациональным трауром в России из-за событий в Кемерово. Потому мы решили на неделю сдвинуть сроки заключительного этапа выборов в студсовет. Голосование начнется со 2 по 5 апреля", - сказала член оргкомитета проекта "Студенческий совет Тюменской области" Инна Корсун.

Она дополнила, что регистрация избирателей продолжается. В сообществе регионального студсовета "ВКонтакте" опубликовали список кандидатов, прошедших все условия отбора на выборы. 11 из них - студенты ТИУ, 13 кандидатов из ТюмГУ, в том числе из филиалов Ишима и Тобольска. Прошли учащиеся ГАУ Северного Зауралья, ТГИК, ТГМУ, а также Тобольского многопрофильного техникума, агротехнологического колледжа Ялуторовска, Тюменского техникума индустрии питания коммерции и сервиса, Тюменского лесотехнического техникума.

Как пояснила Инна Корсун, к 40 участникам первой волны добавятся еще пять человек.

Лина Орлова