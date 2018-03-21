Регистрация избирателей студсовета Тюменской области началась

Студсовет Тюменской области. Фото пресс-службы

Информационный пункт для избирателей студенческого совета Тюменской области презентовали в строительном институте ТИУ (ул. Луначарского, 2а).

"Теперь каждый неравнодушный сможет зарегистрироваться и выбрать пятнадцать человек, которые представят интересы студенчества в студсовете Тюменской области", – пояснила член оргкомитета проекта "Студенческий совет Тюменской области" Инна Корсун.

Отдать свой голос в поддержку кандидата сможет каждый студент моложе 25 лет. Для этого необходимо подойти к одному из 40 информационных пунктов в вузах и ссузах Тюменской области и получить логин и пароль. Регистрация продлится до 30 марта включительно и позволит авторизованным пользователям принять участие в голосовании, которое состоится с 28 по 30 марта.

Представители ТИУ Михаил Шалыгин, Никита Ямбаков и Аршавир Овеян во всем помогают друг другу и надеются, что вместе пройдут в студсовет. Никита Ямбаков продвигает киберспортивный спорт, Михаил Шалыгин – связь поколений, Аршавир Овеян – площадку для личностного развития. Друзья решили не делить интересы, а выступить на выборах в студсовет командой. Парни уже прошли деловую игру и этап организации публичных мероприятий и с нетерпением ждут старта выборов. На презентации инфопункта они раздавали визитки с информацией о своем участии в выборах и рассказывали о программе.

За первые полчаса работы инфопункта в ТИУ зарегистрировались 50 избирателей. Среди них и второкурсница Татьяна Боровикова, которая решила поддержать своим голосом сокурсника.

Инна Корсун. Фото пресс-службы студсовета Тюменской области

"У меня в студсовет баллотируется одногруппник, и мне захотелось его поддержать. Поэтому я зарегистрировалась и буду голосовать за него и его команду. В студсовете я бы хотела видеть целеустремленных, талантливых людей, которые знают, чего хотят и способны добиться своей цели, а студсовет им поможет", - уверена студентка.

После регистрации на информационном пункте избиратель получает на электронную почту логин и пароль и сможет проголосовать на сайте проекта "Мой портал". Для авторизации пользователей на территории Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Нижней Тавды, Ярково и Омутинки работает 40 точек регистрации на 25 площадках вузов и ссузов.

Студсовет Тюменской области. Фото пресс-службы

Лина Орлова