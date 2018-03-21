up

21.03.2018 среда

USD 57,7033

EUR 71,2347

В Тюмени -3..-5 С 4 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Регистрация избирателей студсовета Тюменской области началась

17:32 21 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Студсовет Тюменской области. Фото пресс-службы

Информационный пункт для избирателей студенческого совета Тюменской области презентовали в строительном институте ТИУ (ул. Луначарского, 2а). 

"Теперь каждый неравнодушный сможет зарегистрироваться и выбрать пятнадцать человек, которые представят интересы студенчества в студсовете Тюменской области", – пояснила член оргкомитета проекта "Студенческий совет Тюменской области" Инна Корсун.

Отдать свой голос в поддержку кандидата сможет каждый студент моложе 25 лет. Для этого необходимо подойти к одному из 40 информационных пунктов в вузах и ссузах Тюменской области и получить логин и пароль. Регистрация продлится до 30 марта включительно и позволит авторизованным пользователям принять участие в голосовании, которое состоится с 28 по 30 марта. 

Представители ТИУ Михаил Шалыгин, Никита Ямбаков и Аршавир Овеян во всем помогают друг другу и надеются, что вместе пройдут в студсовет. Никита Ямбаков продвигает киберспортивный спорт, Михаил Шалыгин – связь поколений, Аршавир Овеян – площадку для личностного развития. Друзья решили не делить интересы, а выступить на выборах в студсовет командой. Парни уже прошли деловую игру и этап организации публичных мероприятий и с нетерпением ждут старта выборов. На презентации инфопункта они раздавали визитки с информацией о своем участии в выборах и рассказывали о программе. 

За первые полчаса работы инфопункта в ТИУ зарегистрировались 50 избирателей. Среди них и второкурсница Татьяна Боровикова, которая решила поддержать своим голосом сокурсника.

Инна Корсун. Фото пресс-службы студсовета Тюменской области

"У меня в студсовет баллотируется одногруппник, и мне захотелось его поддержать. Поэтому я зарегистрировалась и буду голосовать за него и его команду. В студсовете я бы хотела видеть целеустремленных, талантливых людей, которые знают, чего хотят и способны добиться своей цели, а студсовет им поможет", - уверена студентка. 

После регистрации на информационном пункте избиратель получает на электронную почту логин и пароль и сможет проголосовать на сайте проекта "Мой портал". Для авторизации пользователей на территории Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Нижней Тавды, Ярково и Омутинки работает 40 точек регистрации на 25 площадках вузов и ссузов. 

Студсовет Тюменской области. Фото пресс-службы

Лина Орлова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: студенты , студенческий совет

Последние новости

18:05 Веселого шляпника пермский художник нарисовал вместе с тюменскими студентами
17:54 22 марта - события дня
17:43 Сигнал "Внимание всем!" прозвучит для тюменцев
17:32 Регистрация избирателей студсовета Тюменской области началась Фото
17:21 Тюменские депутаты призывают не засорять городские кладбища
17:10 Счетная палата Тюмени: число нарушений снижается
17:00 В Урае семь человек отравились шаурмой
16:49 Юные дорожные инспекторы призвали ишимцев жить по правилам Фото
16:38 Выставка "Пятое время года" посвящена юбилею Тюменского района
16:27 В тюменской "Студенческой весне" смогут участвовать все Фото
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Андерс Бессеберг: в Тюмени созданы отличные условия для биатлонистов

Народные промыслы Тюменской области станут частью индустрии туризма

Владимир Якушев предложил организовать конкурс среди молодых управленцев на уровне региона

Политика

Тюменские депутаты предложили установить видеонаблюдение в спортивных школах

Игорь Холманских: все субъекты УФО утвердили планы по импортозамещению

Сотрудникам полиции предлагают вернуть полномочия

Экономика

Счетная палата Тюмени: число нарушений снижается

Тюменским инвесторам предлагают перспективные участки по добыче торфа и сапропеля

В регионе сохраняются высокие темпы добычи строительного сырья

Общество

Веселого шляпника пермский художник нарисовал вместе с тюменскими студентами

22 марта - события дня

Сигнал "Внимание всем!" прозвучит для тюменцев

Спорт

Евгений Гараничев выступит в спринте Кубка мира по биатлону в Тюмени

Российская сборная по керлингу на чемпионате мира обыграла японок

Чемпионат и Кубок России-2018 по скалолазанию пройдут в Тюмени

Происшествия

В Урае семь человек отравились шаурмой

Жительница Вагая похитила банковскую карту приятеля

В Сургуте пассажиры избили и обокрали таксиста
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+