На сайте Банка России появился раздел для инвесторов из Китая

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Раздел "Отношения с инвесторами" на официальном сайте Банка России будет доступен на китайском языке. Страница содержит сведения о встречах и телеконференциях представителей регулятора с инвестиционным сообществом, а также ссылки на полезные для инвесторов ресурсы Банка России.

В 2017–2018 годах в России была сформирована финансовая инфраструктура, необходимая для обслуживания китайских инвесторов по операциям с российскими ценными бумагами: начал функционировать расчетно-клиринговый центр по операциям в юанях, банки с китайским капиталом, присутствующие на российском рынке, получили лицензии для работы с ценными бумагами (брокерскую, дилерскую и депозитарную). Кроме того, в 2017 году было открыто Представительство Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в Пекине.

Банк России стремится к росту информационной прозрачности для инвесторов из Китая, к повышению доступности информации как о деятельности мегарегулятора, так и о российском рынке. Этот шаг должен способствовать привлечению китайских инвесторов на российский финансовый рынок. Ссылка на китайскую версию будет размещена как в русскоязычной, так и в англоязычной версиях раздела, сообщает пресс-служба ЦБ.