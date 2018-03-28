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Объявлены победители регионального конкурса грантов в сфере спорта в 2018 году

17:16 28 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Федерация волейбола с проектом для начинающих спортсменов "Путь к волейбольному олимпу" и Федерация спортивного туризма Тюменской области, планирующая готовить судей комплекса ГТО с углубленным знанием спортивного туризма, вошли в число победителей конкурса по предоставлению субсидий из бюджета Тюменской области в сфере физической культуры и спорта социально ориентированным некоммерческим организациям.

Фото Федерация конного спорта Ишима Вконтакте

Ишимская городская федерация конного спорта и футбольный клуб "Юная Сибирь" получат субсидию на привлечение к занятиям физической культуры и спорта детей и молодежи, в том числе подростков группы особого внимания. Также субсидии на реализацию своих проектов для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья получили Тюменская областная и Омутинская районная общественные организации ООО ВОИ, благотворительная организация "Открой мне мир", а Региональная федерация бодибилдинга на средства гранта подготовит специалистов в области адаптивного фитнеса.

Фото Федерация бодибилдинга Тюмени ВКонтакте

"В этом году на конкурс представлено очень много интересных проектов. Отрадно, что среди них все больше образовательных, – рассказала секретарь общественного совета при департаменте по спорту Тюменской области Надежда Овчинникова. – Порадовало то, что растет число заявок от муниципальных общественных организаций. Поддержки достойны многие, но конкурс есть конкурс. Всегда есть победители и те, у кого победы еще впереди".

Добавим, всего на конкурс в 2018 году было подано 25 проектов, к очной защите допущено 18, из которых восемь получили субсидию в размере до 300 тыс. рублей, сообщает департамент по спорту Тюменской области. 

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Теги: волейбол , НКО , спорт , субсидия , фитнес

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