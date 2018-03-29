Ялуторовск готовится к "Областной зарядке"

Областная зарядка. Фото организаторов

Профилактическая акция "Областная зарядка" пройдет в молодежном социально-деловом центре Ялуторовска 10 апреля в 15 часов, сообщают организаторы.

Активисты Ялуторовска первые бросили клич о том, что пора подниматься на областную зарядку. Мобилизацию всех спортивных по традиции объединяют призывом: "Зарядка от нас - здоровье для вас!". Это официальный девиз акции.

Напомним, профилактическая "Областная зарядка" посвящена Всемирному дню здоровья, который ежегодно празднует 7 апреля. Ее проводит в рамках проекта "Тюменская область – территория здорового образа жизни" Областной центр профилактики и реабилитации с 2011 года. Массовые зарядки проходят на протяжении всего учебного года в учреждениях, школах и на предприятиях города.

Дополним, в Тюмени в 2017 году акцию проводили весь апрель. Областную зарядку поддержали коллективы компании "Тепло Тюмени" - филиала ОАО "СУЭНКО", управа Ленинского административного округа, а также студенты Западно-Сибирского государственного колледжа, учащиеся гимназии № 12, школ № 65, 88, 91. Не остались в стороне сотрудники департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

pp.userapi.comОбластная зарядка. Фото организаторов

Лина Орлова