На трассах Тюменской области будут дежурить дополнительные наряды ДПС

Фото ИА "Тюменская линия"

Дополнительные наряды ДПС выйдут на дежурство на трассы Тюменской области в ночь на 29 марта.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, инспекторы работают в усиленном режиме на федеральных автодорогах региона из-за ухудшения погодных условий и возможным обледенением дорог.

В Ишиме, Абатском, Сорокинском, Ишимском и Викуловском районах 29 марта отменены автобусные перевозки детей.

На федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск на объектах придорожного сервиса работники будут разъяснять автомобилистам опасность движения в сложных погодных условиях, призывая переждать непогоду.

Наряды ДПС ориентированы на оказание помощи автомобилистам и содействия. ГИБДД рекомендует водителям выбирать скорость с учетом погодных и дорожных условий, видимости на дорогах. В случае осложнения погодных условий лучше временно ограничить дальние поездки.

Напомним, осадки в виде снега, мокрого снега, а ночью сильного снега обещают жителям Тюмени сотрудники Гидрометцентра 29 марта. Днем в городе порывы ветра будут достигать 13-18 метров в секунду. Возможна метель.