В Тюмени налоговый инспектор пойдет под суд за взятки

Фото ИА "Тюменская линия"

Налогового инспектора, обвиняемого в получении крупной взятки, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, 52-летняя обвиняемая осенью 2014 года познакомилась с директором коммерческой организации по оказанию консультативных услуг в области бухгалтерского учета, налогообложения, управления и права клиентам.

Между женщинами сложились приятельские отношения. Обвиняемая за денежное вознаграждение предоставляла сведения о выездных налоговых проверках различных коммерческих предприятиях Тюмени. Также передавала конфиденциальные сведения, которые были использованы для устранения у клиентов нарушений, способных повлиять на размер налоговых отчислений.

С января 2015 года по ноябрь 2016 года обвиняемая за способствование в уменьшении налоговых сумм, подлежащих к уплате не менее чем 16 предприятий-налогоплательщиков, и незаконное предоставление информации, составляющей налоговую тайну, получила взятку на общую сумму в 9,5 млн рублей.

В ходе следствия был наложен арест на денежные средства и недвижимость обвиняемой. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Уголовное дело в отношении взяткодателя было прекращено, так как директор коммерческой организации активно способствовала расследованию преступления.