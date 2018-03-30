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В Тюмени встретятся сильнейшие гандболисты Урала и Сибири

08:48 30 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Второй Урало-Сибирский фестиваль по гандболу, посвященный памяти Вячеслава  Кондрашенкова, пройдет на территории спортивного зала школы № 63  (ул. Моторостроителей, 6) 30 марта. Торжественное открытие запланировано на 16 часов. 

Как сообщают организаторы, соревнования продлятся до 1 апреля. В Тюмени встретятся более 19 команд из Екатеринбурга, Урая, Новосибирска, Челябинска, Снежинска. Всего более 200 спортсменов. Отстаивать честь областной столицы  на соревнованиях будут команды от ДЮСШ "Старт XXI век" и центра "Старт".

Напомним, первый фестиваль по гандболу областная столица принимала в 2017 году. Тогда в турнире приняли участие более 150 юных гандболистов из пяти городов России, включая Тюмень.  

Добавим, Вячеслав Кондрашенков, в память о котором проводится фестиваль, был капитаном и играющим тренером сборной Тюменской области по гандболу. В ее составе и выступал на двух спартакиадах народов РСФСР: в 1972 году в Оренбурге и в 1976 в Глазове. С 1971 по 1978 год возглавлял областную федерацию гандбола.

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Теги: Вячеслва Кондрашенков , гандбол , Тюмень , фестиваль

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