В Тюмени встретятся сильнейшие гандболисты Урала и Сибири

Фото департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Второй Урало-Сибирский фестиваль по гандболу, посвященный памяти Вячеслава Кондрашенкова, пройдет на территории спортивного зала школы № 63 (ул. Моторостроителей, 6) 30 марта. Торжественное открытие запланировано на 16 часов.

Как сообщают организаторы, соревнования продлятся до 1 апреля. В Тюмени встретятся более 19 команд из Екатеринбурга, Урая, Новосибирска, Челябинска, Снежинска. Всего более 200 спортсменов. Отстаивать честь областной столицы на соревнованиях будут команды от ДЮСШ "Старт XXI век" и центра "Старт".

Напомним, первый фестиваль по гандболу областная столица принимала в 2017 году. Тогда в турнире приняли участие более 150 юных гандболистов из пяти городов России, включая Тюмень.

Добавим, Вячеслав Кондрашенков, в память о котором проводится фестиваль, был капитаном и играющим тренером сборной Тюменской области по гандболу. В ее составе и выступал на двух спартакиадах народов РСФСР: в 1972 году в Оренбурге и в 1976 в Глазове. С 1971 по 1978 год возглавлял областную федерацию гандбола.