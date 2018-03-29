Тюменские водители помогли попавшему в сложную ситуацию дальнобойщику

Тюменские водители помогли дальнобойщику. Фото Управления Госавтоинспекции Тюменской области

О съехавшем с дороги большегрузе сообщили наряду полка ДПС, дежурившему на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск, проезжавшие мимо водители. Выехав на место, автоинспекторы обнаружили на 140-м километре трассы тягач "МАЗ" с полуприцепом, водитель которого не мог самостоятельно выехать на дорогу.

По просьбе инспекторов ГИБДД, на помощь тюменскому дальнобойщику пришли водители вездеходных "КамАЗа", а потом "Урала". Но ни первому, ни второму вызволить "МАЗ" и снежного плена не удалось. Стальные тросы рвались, не выдерживая нагрузки.

В итоге фуру удалось вытащить на дорогу, зацепив сразу двумя "КамАЗами". Автоинспекторы при этом обеспечили безопасность движения на федеральной трассе.

Госавтоинспекция Тюменской области выразила благодарность всем водителям, которые откликнулись и пришли на помощь.

Тюменские водители помогли дальнобойщику. Фото Управления Госавтоинспекции Тюменской области

В связи с осложнением погодных и дорожных условий на территории региона ГИБДД просит автомобилистов быть осторожными при движении по загородным дорогам, соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и быть предельно внимательными при выполнении обгонов. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции Тюменской области.