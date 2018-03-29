В Тюменской области усилят профилактические меры на автомобильных трассах

Заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Фото ИА "Тюменская линия"

Жестко бороться за дисциплину на дорогах – такую задачу поставил перед участниками заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный.

Статистика по итогам 2017 года неутешительна. За 12 месяцев на дорогах региона произошло 2 тыс. 767 дорожно-транспортных происшествий, что на 258 больше, чем в 2016 году. В авариях погибли 237 человек, в том числе 11 детей, более 3,5 тыс. человек пострадали.

"Это большие потери и нам есть над чем работать, - отметил заместитель губернатора. – По каждому направлению необходимо выработать комплекс мер, которые позволят улучшить обстановку на дорогах".

Одной из главных причин дорожных аварий участники совещания назвали нарушение дисциплины, об этом говорит и статистика. В настоящее время в Тюменской области зарегистрировано 667,5 тыс. автомобилей, при этом за год автомобилисты почти полтора миллиона раз нарушили правила дорожного движения.

Начальник управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Михаил Киселев проинформировал, что в 2017 году автоинспекторы задержали 1 тыс. 40 человек в состоянии алкогольного, а 363 – в состоянии наркотического опьянения.

Евгений Заболотный поручил руководителям ведомств усилить профилактическую работу, в том числе среди детей и молодежи, родителей. В 2017 году в рамках региональной программы специалисты Госавтоинспекции совместно с департаментом образования и науки проводили круглые столы в детских садах, школах, ссузах и вузах. Вопрос безопасного поведения на дорогах поднимался и на родительских собраниях. Был проведен весь спектр запланированных профилактических мероприятий.

Участники заседания обсудили и вопросы, связанные с содержанием федеральных и региональных трасс. Представителям Росавтодора и Главного управления строительства рекомендовано усилить профилактическую работу по снижению аварийности на трассах. Кроме того, будет изучен вопрос о возможности организации сбора платы за проезд большегрузов по региональным и муниципальным дорогам.

Члены комиссии коснулись и участия общественного транспорта в ДТП. По вине водителей сегодня происходит до 70% аварий, участились случаи падения пассажиров в автобусах. Евгений Заболотный поручил администрации Тюмени совместно с управлением ГИБДД УМВД России по Тюменской области пересмотреть вопросы организации режима труда и отдыха водителей, усилить дисциплинарную ответственность водителей.

Актуальным остается вопрос наличия и состояния пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. Департамент образования и науки совместно с муниципальными образованиями и Главным управлением строительства проведет соответствующую работу. Начать ее заместитель губернатора рекомендовал незамедлительно, не дожидаясь начала нового учебного года.

Участники заседания обсудили также проблемы нарушения правил парковки на центральных улицах Тюмени, работу общественных организаций по профилактике нарушений на дорогах.

Подводя итоги, Евгений Заболотный подчеркнул, что необходимо продолжать работу по всем направлениям.

"Именно нарушение правил остается главной причиной роста числа ДТП. Мы должны понимать, что автодороги - это территория повышенной опасности. Главный вопрос сегодня - безопасность людей, сохранение их жизни и здоровья. Представители всех ведомств несут персональную ответственность за то, что происходит на дорогах, за каждую потерянную жизнь, за каждое участие ребенка в ДТП. Поэтому работу необходимо продолжать, по каждому направлению должны быть приняты дополнительные меры", - подытожил заместитель губернатора.

Любовь Голышева